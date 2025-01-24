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Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові

Суспільство 14:50   24.01.2025
Вікторія Яковенко
Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Виклик про ДТП на вулиці Матюшенко у Харкові копи отримали 23 січня близько 17:00, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні з’ясували, що водійка авто «Mazda» зіткнулася з іншою машиною, після чого поїхала з місця аварії.

«Перевіривши за наявними базами даних патрульні встановили ймовірне місцезнаходження автомобіля. Як результат, на Стадіонному проїзді, поліцейські помітили схоже авто, у якого були характерні пошкодження», – розповіли правоохоронці.

Під час спілкування водійка повідомила, що після ДТП вживала алкоголь. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння жінка відмовилася, додали копи.

Патрульні відсторонили її від керування та склали на неї адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Ці матеріали правоохоронці передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виклик про ДТП на вулиці Матюшенко у Харкові копи отримали 23 січня близько 17:00, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".