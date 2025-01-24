Столкнулась с авто и уехала – патрульные нашли горе-водителя в Харькове
Вызов о ДТП на улице Матюшенко в Харькове копы получили 23 января около 17:00, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Патрульные выяснили, что водитель автомобиля «Mazda» столкнулась с другой машиной, после чего уехала с места аварии.
«Проверив по имеющимся базам данных патрульные установили возможное местонахождение автомобиля. Как результат, на Стадионном проезде, полицейские заметили похожий автомобиль, у которого были характерные повреждения», — рассказали правоохранители.
Во время общения водитель сообщила, что после ДТП употребляла алкоголь. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения женщина отказалась, добавили копы.
Патрульные отстранили ее от управления и составили админпротоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП.
Эти материалы правоохранители передадут в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, патрульная полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вызов о ДТП на улице Матюшенко в Харькове копы получили 23 января около 17:00, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".