Столкнулась с авто и уехала – патрульные нашли горе-водителя в Харькове

Вызов о ДТП на улице Матюшенко в Харькове копы получили 23 января около 17:00, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные выяснили, что водитель автомобиля «Mazda» столкнулась с другой машиной, после чего уехала с места аварии.

«Проверив по имеющимся базам данных патрульные установили возможное местонахождение автомобиля. Как результат, на Стадионном проезде, полицейские заметили похожий автомобиль, у которого были характерные повреждения», — рассказали правоохранители.

Во время общения водитель сообщила, что после ДТП употребляла алкоголь. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения женщина отказалась, добавили копы.

Патрульные отстранили ее от управления и составили админпротоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП.

Эти материалы правоохранители передадут в суд.