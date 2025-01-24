Застолье в Харькове закончилось убийством: что произошло
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве товарища.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23 января около 10:40 получили сообщения от жительницы Основянского района о том, что в одной из квартир между мужчинами произошла драка.
Полицейские выяснили, что потерпевший пришел к своему 34-летнему знакомому. Пока пьянствовали, поссорились.
«Злоумышленник избил своего гостя. Пострадавший погиб на месте», — добавили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: застолье, полиция, убийство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве товарища.".