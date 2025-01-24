Live
  • Сб 25.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Застолье в Харькове закончилось убийством: что произошло

Общество 16:48   24.01.2025
Виктория Яковенко
Застолье в Харькове закончилось убийством: что произошло Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве товарища.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23 января около 10:40 получили сообщения от жительницы Основянского района о том, что в одной из квартир между мужчинами произошла драка.

Полицейские выяснили, что потерпевший пришел к своему 34-летнему знакомому. Пока пьянствовали, поссорились.

«Злоумышленник избил своего гостя. Пострадавший погиб на месте», — добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Столкнулась с авто и уехала – патрульные нашли горе-водителя в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
24.01.2025, 13:43
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
24.01.2025, 10:20
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
24.01.2025, 13:03
В метро Харькова начнут действовать новые графики движения в выходные
В метро Харькова начнут действовать новые графики движения в выходные
24.01.2025, 15:28
Россияне готовят плацдарм для наступления на Харьков от Боровой – Жорин
Россияне готовят плацдарм для наступления на Харьков от Боровой – Жорин
24.01.2025, 18:36
Прогноз погоды на 25 января в Харькове: туман, мокрый снег и дождь
Прогноз погоды на 25 января в Харькове: туман, мокрый снег и дождь
24.01.2025, 21:43

Новости по теме:

12:10
Застолье в Харькове завершилось вызовом «скорой»: на гостя напали с ножом
14:55
Набросился с ножом на собутыльника: на Харьковщине задержали мужчину
15:59
Житель Харьковщины во время застолья чуть не убил мужчину: подробности
19:08
Новогоднее застолье: как и что есть, чтобы не испортить себе праздники
12:01
На Харьковщине задержали убийцу

Вы читали новость: «Застолье в Харькове закончилось убийством: что произошло»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве товарища.".