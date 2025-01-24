Застолье в Харькове закончилось убийством: что произошло

В Харькове задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве товарища.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23 января около 10:40 получили сообщения от жительницы Основянского района о том, что в одной из квартир между мужчинами произошла драка.

Полицейские выяснили, что потерпевший пришел к своему 34-летнему знакомому. Пока пьянствовали, поссорились.

«Злоумышленник избил своего гостя. Пострадавший погиб на месте», — добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.