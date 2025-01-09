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Застілля у Харкові завершилося викликом «швидкої»: на гостя напали з ножем

Суспільство 12:10   09.01.2025
Вікторія Яковенко
Застілля у Харкові завершилося викликом «швидкої»: на гостя напали з ножем Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 39-річний чоловік отримав підозру у замаху на умисне вбивство.

Повідомлення про те, що до медзакладу шпиталізували чоловіка з ножовим пораненням правоохоронці отримали 7 січня близько 05:00. У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що сталося.

За даними правоохоронців, після спільного розпивання спиртних напоїв фігурант вдарив ножем в обличчя чоловіка, який перебував у нього в гостях. Поранений зміг вийти на вулицю та викликати «швидку».

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного.

Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 39-річний чоловік отримав підозру у замаху на умисне вбивство.".