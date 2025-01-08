Прокуратура: батько-педофіл з Харківщини 2,5 роки систематично ґвалтував дочок
Жителя одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області судитимуть за обвинуваченням у систематичних зґвалтуваннях двох своїх неповнолітніх дочок.
Як інформують в обласній прокуратурі, розпусні дії щодо власних дітей чоловік вчиняв з весни 2022-го, коли дівчатам було 9 та 13 років, і до жовтня 2024-го, поки його не викрили правоохоронці.
“Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці та надалі наказував нікому не повідомляти про це”, – розповіли у прокуратурі.
До суду скерували обвинувальний акт за фактами зґвалтування осіб, які не досягли чотирнадцяти років (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 ККУ). Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 18:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області судитимуть за обвинуваченням у систематичних зґвалтуваннях двох своїх неповнолітніх дочок.".