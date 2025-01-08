Отец-педофил с Харьковщины два с половиной года насиловал дочек — прокуратура
Жителя одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области будут судить по обвинению в систематических изнасилованиях двух своих несовершеннолетних дочерей.
Как информируют в областной прокуратуре, развратные действия в отношении собственных детей мужчина совершал с весны 2022 года, когда девочкам было 9 и 13 лет, и до октября 2024 года, пока его не разоблачили правоохранители.
«Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом», — рассказали в прокуратуре.
В суд направили обвинительный акт по фактам изнасилования лиц, не достигших четырнадцати лет (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изнасилование, новости Харькова, педофил;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области будут судить по обвинению в систематических изнасилованиях двух своих несовершеннолетних дочерей.".