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Отец-педофил с Харьковщины два с половиной года насиловал дочек — прокуратура

Происшествия 18:05   08.01.2025
Елена Нагорная
Отец-педофил с Харьковщины два с половиной года насиловал дочек — прокуратура

Жителя одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области будут судить по обвинению в систематических изнасилованиях двух своих несовершеннолетних дочерей.

Как информируют в областной прокуратуре, развратные действия в отношении собственных детей мужчина совершал с весны 2022 года, когда девочкам было 9 и 13 лет, и до октября 2024 года, пока его не разоблачили правоохранители.

«Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом», — рассказали в прокуратуре.

В суд направили обвинительный акт по фактам изнасилования лиц, не достигших четырнадцати лет (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: Елена Нагорная
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Отец-педофил с Харьковщины два с половиной года насиловал дочек — прокуратура
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 18:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области будут судить по обвинению в систематических изнасилованиях двух своих несовершеннолетних дочерей.".