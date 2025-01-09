Застолье в Харькове завершилось вызовом «скорой»: на гостя напали с ножом
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове 39-летний мужчина получил подозрение в покушении на умышленное убийство.
Сообщение о том, что в медучреждение госпитализировали мужчину с ножевым ранением правоохранители получили 7 января около 05:00. В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что произошло.
По данным правоохранителей, после совместного распития спиртных напитков фигурант ударил ножом в лицо мужчину, который находился у него в гостях. Раненый смог выйти на улицу и вызвать «скорую».
В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.
Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 39-летний мужчина получил подозрение в покушении на умышленное убийство.".