Застолье в Харькове завершилось вызовом «скорой»: на гостя напали с ножом

В Харькове 39-летний мужчина получил подозрение в покушении на умышленное убийство.

Сообщение о том, что в медучреждение госпитализировали мужчину с ножевым ранением правоохранители получили 7 января около 05:00. В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что произошло.

По данным правоохранителей, после совместного распития спиртных напитков фигурант ударил ножом в лицо мужчину, который находился у него в гостях. Раненый смог выйти на улицу и вызвать «скорую».

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.

Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.