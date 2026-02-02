Застолье на Харьковщине завершилось ножевым ранением: что произошло
Правоохранители задержали на Харьковщине мужчину, который, по данным следствия, ударил ножом знакомого.
Событие произошло в Савинской громаде Изюмского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе ссоры во время застолья 54-летний мужчина ударил ножом в область брюшной полости своего оппонента. 26-летний пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», — выяснили правоохранители.
Копы задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.
Напомним, в Харькове мужчины подозревают, что он убил, а также вырезал глаз и часть уха, сообщает областная прокуратура. Трагедия произошла в квартире по улице Нескоренных в середине января 2026 года. Детальнее.
