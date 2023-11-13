Житель Харьковщины во время застолья чуть не убил мужчину: подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине застолье чуть не закончилось убийством. 49-летний нападающий во время конфликта ударил мужчину ножом в шею.
Об инциденте правоохранителям сообщила жительница села Клиновое Красноградского района 11 ноября около 19:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
52-летнего пострадавшего госпитализировали, добавили полицейские.
Нападавшего задержали и доставили в изолятор временного содержания. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине застолье чуть не закончилось убийством. 49-летний нападающий во время конфликта ударил мужчину ножом в шею.".