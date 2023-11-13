Житель Харьковщины во время застолья чуть не убил мужчину: подробности

На Харьковщине застолье чуть не закончилось убийством. 49-летний нападающий во время конфликта ударил мужчину ножом в шею.

Об инциденте правоохранителям сообщила жительница села Клиновое Красноградского района 11 ноября около 19:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

52-летнего пострадавшего госпитализировали, добавили полицейские.

Нападавшего задержали и доставили в изолятор временного содержания. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.