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Житель Харьковщины во время застолья чуть не убил мужчину: подробности

Происшествия 15:59   13.11.2023
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины во время застолья чуть не убил мужчину: подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине застолье чуть не закончилось убийством. 49-летний нападающий во время конфликта ударил мужчину ножом в шею.

Об инциденте правоохранителям сообщила жительница села Клиновое Красноградского района 11 ноября около 19:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

52-летнего пострадавшего госпитализировали, добавили полицейские.

Нападавшего задержали и доставили в изолятор временного содержания. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 15:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине застолье чуть не закончилось убийством. 49-летний нападающий во время конфликта ударил мужчину ножом в шею.".