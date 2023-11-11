Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)

В Харькове на детской площадке днем 10 ноября у 11-летнего мальчика отобрали мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятных нападавших — жителей Индустриального района 16 и 23 лет. Последний сейчас отбывает условный срок.

Грабители отобрали телефон у мальчика, угрожая ножом. О происшествии правоохранителям сообщила его мать, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленники успели сдать телефон в ломбард. Их задержали и изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об объявлении грабителям подозрений по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Максимальная санкция статьи — 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Фото: ГУ НП в Харьковской области