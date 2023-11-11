Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)

Происшествия 13:00   11.11.2023
Елена Нагорная
Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)

В Харькове на детской площадке днем 10 ноября у 11-летнего мальчика отобрали мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятных нападавших — жителей Индустриального района 16 и 23 лет. Последний сейчас отбывает условный срок.

Грабители отобрали телефон у мальчика, угрожая ножом. О происшествии правоохранителям сообщила его мать, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленники успели сдать телефон в ломбард. Их задержали и изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об объявлении грабителям подозрений по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Максимальная санкция статьи — 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Читайте также: Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове. Ребенок в коме

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
10.11.2023, 09:57
Главные новости Харькова 11.11: ночные «прилеты», фронт, проверка метрошколы
Главные новости Харькова 11.11: ночные «прилеты», фронт, проверка метрошколы
11.11.2023, 13:30
Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)
Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)
11.11.2023, 13:00
Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)
Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)
11.11.2023, 08:23
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
09.11.2023, 20:05
В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
11.11.2023, 13:45

Новости по теме:

17:25
Отбирали украшения и деньги. Трое мужчин грабили пожилых женщин на Харьковщине
10:46
Средь бела дня в Харькове мужчину ударили по голове и отобрали мобильный
16:33
На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков
13:40
Осудят ромов, притворявшихся волонтерами и грабивших пенсионеров в Харькове
10:54
Вырвал из рук 400 грн: в Харькове женщину ограбили по пути в больницу

Вы читали новость: «Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 13:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на детской площадке днем 10 ноября у 11-летнего мальчика отобрали мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятных нападавших — жителей Индустриального района 16 и 23 лет. Последний сейчас отбывает условный срок.".