Приставили нож. На детской площадке в Харькове напали на мальчика (фото)
В Харькове на детской площадке днем 10 ноября у 11-летнего мальчика отобрали мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятных нападавших — жителей Индустриального района 16 и 23 лет. Последний сейчас отбывает условный срок.
Грабители отобрали телефон у мальчика, угрожая ножом. О происшествии правоохранителям сообщила его мать, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Злоумышленники успели сдать телефон в ломбард. Их задержали и изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об объявлении грабителям подозрений по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Максимальная санкция статьи — 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабеж, мальчик, нож, площадка, полиция, телефон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 13:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на детской площадке днем 10 ноября у 11-летнего мальчика отобрали мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятных нападавших — жителей Индустриального района 16 и 23 лет. Последний сейчас отбывает условный срок.".