Приставили ніж. На дитячому майданчику в Харкові напали на хлопчика (фото)
У Харкові на дитячому майданчику вдень 10 листопада у 11-річного хлопчика відібрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали ймовірних нападників – мешканців Індустріального району 16 та 23 років. Останній наразі відбуває умовний строк.
Грабіжники відібрали телефон у хлопчика, погрожуючи ножем. Про подію правоохоронцям повідомила його мати, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зловмисники встигли здати телефон у ломбард. Їх затримали та вилучили речові докази. Вирішується питання щодо оголошення грабіжникам підозр за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Максимальна санкція статті – 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 13:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на дитячому майданчику вдень 10 листопада у 11-річного хлопчика відібрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали ймовірних нападників – мешканців Індустріального району 16 та 23 років. Останній наразі відбуває умовний строк.".