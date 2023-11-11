Приставили ніж. На дитячому майданчику в Харкові напали на хлопчика (фото)

У Харкові на дитячому майданчику вдень 10 листопада у 11-річного хлопчика відібрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали ймовірних нападників – мешканців Індустріального району 16 та 23 років. Останній наразі відбуває умовний строк.

Грабіжники відібрали телефон у хлопчика, погрожуючи ножем. Про подію правоохоронцям повідомила його мати, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зловмисники встигли здати телефон у ломбард. Їх затримали та вилучили речові докази. Вирішується питання щодо оголошення грабіжникам підозр за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Максимальна санкція статті – 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Фото: ГУ НП у Харківській області