На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці

В Харківській області судитимуть директора підприємства-підрядника, який недосипав щебінь та використовував поганий матеріал під час будівництва спортмайданчиків.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2017 році компанія взяла на себе зобов’язання щодо будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у низці сіл, розташованих на території Кегичівської ОТГ.

«При цьому директор ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяги і вартість виконаних робіт. На підставі актів виконаних робіт, наданих обвинуваченим, на рахунок недобросовісного підрядника надлишково перераховано майже 300 тисяч гривень бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.

Відповідно до висновку експертизи, товщина прошарків щебеню і гравію майже у півтора раза менше, ніж передбачалося. А для покриття майданчиків підрядник використав гетекстиль гіршої якості, ніж планувалося.

Підприємця судитимуть за фактами незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно, та службового підроблення (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.