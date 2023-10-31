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На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці

Суспільство 15:28   31.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харківській області судитимуть директора підприємства-підрядника, який недосипав щебінь та використовував поганий матеріал під час будівництва спортмайданчиків.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2017 році компанія взяла на себе зобов’язання щодо будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у низці сіл, розташованих на території Кегичівської ОТГ.

«При цьому директор ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяги і вартість виконаних робіт. На підставі актів виконаних робіт, наданих обвинуваченим, на рахунок недобросовісного підрядника надлишково перераховано майже 300 тисяч гривень бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.

Відповідно до висновку експертизи, товщина прошарків щебеню і гравію майже у півтора раза менше, ніж передбачалося. А для покриття майданчиків підрядник використав гетекстиль гіршої якості, ніж планувалося.

Підприємця судитимуть за фактами незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно, та службового підроблення (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області судитимуть директора підприємства-підрядника, який недосипав щебінь та використовував поганий матеріал під час будівництва спортмайданчиків.".