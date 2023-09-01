На ремонті харківської школи розбазарили бюджетні гроші – справа в суді

У Харкові судитимуть підприємця, який незаконно “заробив” на ремонті школи в Індустріальному районі.

Договір про капітальний ремонт школи управління освіти адміністрації Індустріального району та ФОП уклали у 2021 році, повідомляє Харківська облпрокуратура.

“Підприємець, знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі та не відповідають умовам договору, організував внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей. Підписавши документ, у якому містилися завищені дані щодо обсягів виконаних робіт, підприємець подав його до органу місцевого самоврядування”, – зазначають у відомстві.

На підставі цього документа на рахунок підприємця було перераховано близько 200 тисяч гривень із міського бюджету.

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).