Судитимуть підрядника, який нажився на ремонті ліцею на Харківщині

Власник ТОВ отримав гроші за ремонт ліцею, якого не було, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У вересні 2020 року будівельна компанія, запропонувавши найменшу ціну, виграла тендер на проведення капітального ремонту одного з ліцеїв, розташованих на території колишнього Кегичівського району (наразі це Красноградський район).

Між Кегичівською районною адміністрацією та підприємством-підрядником уклали відповідний договір. Однак директор ТОВ-підрядника, знаючи, що роботи зроблені не повністю, вніс неправдиві відомості до акта виконаних робіт, включивши в офіційний документ ремонт, якого не було.

На підставі цього акта на рахунок підрядника перерахували майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдали збитків місцевому бюджету.

Красноградська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувачення стосовно директора ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Справу розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.