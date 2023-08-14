На проспекті Петра Григоренка міняють тепломагістраль
Фахівці КП «Харківські теплові мережі» виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм на пр. Петра Григоренка.
За словами начальника Слобідської філії КП «ХТМ» Станіслава Заболоцького, старий трубопровід був введений в експлуатацію в 1966 році. Відтоді магістраль зносилася, про що сигналізували раптові дефекти – за останні кілька років їх було понад 20.
«Загальна протяжність каналу – 1,1 тис. м. Зараз усі підготовчі роботи виконані, старі труби демонтовані, триває монтаж нової магістралі. До початку опалювального сезону вона буде готова», – зазначив начальник філії.
Також він повідомив, що ця ділянка трубопроводу забезпечує подачу тепла в 248 житлових будинків, 14 відомств, а також у дитячі садки, школи та лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП «Харківські теплові мережі» виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм на пр. Петра Григоренка.".