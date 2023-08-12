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У Харкові зекономили 22 млн грн – Терехов повідомив куди підуть кошти

Суспільство 17:01   12.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові зекономили 22 млн грн – Терехов повідомив куди підуть кошти

У Харкові після перевірки кошторисів на ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення заощадили 22 млн грн.

Експертизу проводила «Централізована закупівельна організація Харківської міськради», повідомив мер міста Ігор Терехов.

«На заощаджені гроші вдасться організувати заміну мереж ще у 120 житлових будинках харківʼян на додачу до тих 300, де роботи вже виконані», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 17:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після перевірки кошторисів на ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення заощадили 22 млн грн.".