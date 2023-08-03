У Харкові міняють магістраль, що подає тепло на Стару Салтівку (фото)

Робочі КП «Харківські теплові мережі» міняють 700 м теплової магістралі в Іскринському провулку в Салтівському районі.

Замість старої металевої труби, яка прослужила понад 50 років, там кладуть сучасну, діаметром 500 мм, що дозволить значно скоротити втрати тепла, пише пресслужба міськради.

Начальник Салтівської філії Антон Іщенко зазначив, що ця магістраль подає тепло на так звану Стару Салтівку – приблизно на 120 об’єктів. Планові роботи планують завершити до 1 вересня.

У ХТМ повідомили, що всього у Салтівському районі – близько 400 км внутрішньоквартальних та магістральних тепломереж. Цього року заплановано 33 перекладання труб загальною довжиною 14 км, і 70% робіт уже виконані. Також у планах – реконструювати п’ять теплових пунктів та три котельні. Крім того, 860 з 1100 житлових будинків вже підготували до нового опалювального сезону.



Фото: Харківська міськрада