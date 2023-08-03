Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про підготовку до опалювального сезону в місті.
“Ми пройшли найважчий опалювальний сезон за історію Харкова. І хочу сказати, що ми розпочали підготовку до наступного зимового сезону вже на другий день після завершення попереднього опалювального сезону. Дуже багато нам потрібно зробити. Ми працюємо практично цілодобово”, – сказав Терехов.
Він зазначив, що за міжопалювальний період у Харкові планують перекласти 220 км магістральних трубопроводів. А також готують 31 модульну котельню.
“Це дасть змогу проходити опалювальний сезон, попри всі виклики, стало. Це локальні котельні, які будуть розташовані в усіх районах Харкова”, – пояснив Терехов.
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Він наголосив на підготовці до включення тепла Північної Салтівки – району, який найбільше розбили обстрілами росіяни.
“Готуємо індивідуальні теплові пункти. Крім цього, працюємо над внутрішньо будинковими системами та мережами. І вже готовність у нас десь 62-63 % від запланованого“, – повідомив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про підготовку до опалювального сезону в місті".