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Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку

Суспільство 10:32   03.08.2023
Оксана Горун
Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про підготовку до опалювального сезону в місті.

“Ми пройшли найважчий опалювальний сезон за історію Харкова. І хочу сказати, що ми розпочали підготовку до наступного зимового сезону вже на другий день після завершення попереднього опалювального сезону. Дуже багато нам потрібно зробити. Ми працюємо практично цілодобово”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що за міжопалювальний період у Харкові планують перекласти 220 км магістральних трубопроводів. А також готують 31 модульну котельню.

“Це дасть змогу проходити опалювальний сезон, попри всі виклики, стало. Це локальні котельні, які будуть розташовані в усіх районах Харкова”, – пояснив Терехов.

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Він наголосив на підготовці до включення тепла Північної Салтівки – району, який найбільше розбили обстрілами росіяни.

Готуємо індивідуальні теплові пункти. Крім цього, працюємо над внутрішньо будинковими системами та мережами. І вже готовність у нас десь 62-63 % від запланованого“, – повідомив мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 10:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про підготовку до опалювального сезону в місті".