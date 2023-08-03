Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував плани міської влади щодо організації навчального року.
Терехов наголосив, що головним питанням у Харкові залишається гарантування безпеки для школярів.
“Я провів певні зустрічі та буду проводити зустрічі з батьками малих харків’ян. Будемо враховувати бажання родин, бажання батьків – іти або не йти дітям до школи. Хочу сказати одразу, що ми не маємо змоги, щоб наші школи працювати у звичному режимі. Тому готуємо тільки сертифіковані укриття. Розглядаємо різні варіанти, щоб діти – хоч би комбіновано, але навчалися декілька днів у тижні. Але на першому плані має бути безпека для маленьких харків’ян”, – сказав Терехов.
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Нагадаємо, серед варіантів організації навчання у Харкові розглядають можливість проводити уроки в метро.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував плани міської влади щодо організації навчального року".