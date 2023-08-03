Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть

Політика 10:13   03.08.2023
Оксана Горун
Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував плани міської влади щодо організації навчального року.

Терехов наголосив, що головним питанням у Харкові залишається гарантування безпеки для школярів.

Я провів певні зустрічі та буду проводити зустрічі з батьками малих харків’ян. Будемо враховувати бажання родин, бажання батьків – іти або не йти дітям до школи. Хочу сказати одразу, що ми не маємо змоги, щоб наші школи працювати у звичному режимі. Тому готуємо тільки сертифіковані укриття. Розглядаємо різні варіанти, щоб діти – хоч би комбіновано, але навчалися декілька днів у тижні. Але на першому плані має бути безпека для маленьких харків’ян”, – сказав Терехов.

Читайте також:  Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова

Нагадаємо, серед варіантів організації навчання у Харкові розглядають можливість проводити уроки в метро.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Від авіаудару РФ в Ізюмі загинули 54 людини – омбудсмен (відео)
Від авіаудару РФ в Ізюмі загинули 54 людини – омбудсмен (відео)
17.09.2022, 14:34
Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку
Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку
03.08.2023, 10:32
Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть
Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть
03.08.2023, 10:13
Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова
Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова
03.08.2023, 09:55
Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії
03.08.2023, 06:00
90% електромереж пошкоджено: на Харківщині завершують відновлення в селі
90% електромереж пошкоджено: на Харківщині завершують відновлення в селі
03.08.2023, 09:32

Новини за темою:

10:13
Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть
09:55
Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова
21:04
Терехов – у Варшаві: звернувся по глобальну підтримку до британського бізнесу
19:18
Волонтерів Харкова вчили, як не панікувати і вижити в умовах війни (сюжет)
20:11
У Харкові чиновники “ділять” Інститут протезування: він не працює

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 10:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував плани міської влади щодо організації навчального року".