Терехов заявив, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував плани міської влади щодо організації навчального року.

Терехов наголосив, що головним питанням у Харкові залишається гарантування безпеки для школярів.

“Я провів певні зустрічі та буду проводити зустрічі з батьками малих харків’ян. Будемо враховувати бажання родин, бажання батьків – іти або не йти дітям до школи. Хочу сказати одразу, що ми не маємо змоги, щоб наші школи працювати у звичному режимі. Тому готуємо тільки сертифіковані укриття. Розглядаємо різні варіанти, щоб діти – хоч би комбіновано, але навчалися декілька днів у тижні. Але на першому плані має бути безпека для маленьких харків’ян”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, серед варіантів організації навчання у Харкові розглядають можливість проводити уроки в метро.