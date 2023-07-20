Терехов заявив, що дітей у Харкові навчатимуть у метро (відео)

Для навчання планують використати переходи метрополітену, де встановлять перегородки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Відео його заяви опублікувало комунальне ЗМІ “Харків: новини” у своєму телеграм-каналі.

“Я дав доручення, зараз працюємо над цим, щоб комбіновану систему навчання робити таким чином. Там де це можливо – це метрополітен. Бо там є все для того, щоб там наші діти перебували в безпеці. Як це зробити? Підемо на деякі незручності, що стосується переходів метрополітену, будемо перегородки такі ставити й так далі“, — сказав Терехов.

Найбільше мера непокоїть навчання першокласників. Уже не вперше Терехов говорить про те, що вчити їх онлайн практично неможливо.

“Що стосується першокласників – це катастрофа. Бо ніхто їх не навчить писати, не поставить руку, як кажуть, і нічого не буде. І найголовніше: діти не стають соціальними. І це ми будемо мати проблеми та труднощі в їх майбутньому”, – вважає мер Харкова.