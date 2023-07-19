Офлайн на Харківщині готуються запровадити у 3 районах, про Харків – ані слова

У Держпродспоживслужбі повідомили, в яких частинах області планують відновити навчання в школах офлайн і які вимоги вони мають виконати.

“За попередніми даними районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з 01 вересня 2023 року за очною формою навчання планується функціонування закладів освіти в Красноградському, Богодухівському, Лозівському районах”, – поінформувала 19 липня пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

При цьому фахівці зазначили, що не у всіх школах, які вже налаштувалися посадити дітей за парти, зараз є укриття.

“У більшості закладів освіти обладнанні найпростіші укриття або планується використовувати укриття, які розташовані від закладу освіти на відстані 30-50 м”, – зазначили інспектори.

У ГУ Держпродспоживслужби ініціювали питання включення своїх інспекторів до складу комісій, які перевірятимуть готовність шкіл до навчального року у воєнний час. Наразі комісії, які займуться оцінкою умов у навчальних закладах, вже створили у двох громадах – Краснокутській та Коломацькій.

Також у Держпродспоживслужбі навели солідний список умов, яким мають відповідати школи. Щоб працювати офлайн, їм, зокрема, необхідно:

🔹 вирішити питання облаштування укриттів відповідно до вимог «Рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти», затверджених листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 №03-1870/162-2, особливу увагу приділяти питанням забезпечення питною водою гарантованої якості, належного водовідведення, організації харчування, облаштування вентиляції, освітлення та ін.;

🔹 проводити лабораторні дослідження, передбачені Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 №2205, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.03.2016 №234 не рідше 1 разу на рік, зокрема, питної води, рівнів освітлення, показників мікроклімату, стану забруднення піску тощо;

🔹 у разі отримання нестандартних результатів лабораторних та інструментальних досліджень провести необхідні заходи щодо усунення порушень

Повний перелік вимог виглядає так