Терехов відповів, чи змінилися плани на офлайн-навчання після ракетних атак
У Харкові з 1 вересня навчання буде за комбінованою системою, якщо це дозволить військова обстановка у місті.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Не зважаючи на обстріли на наші плани не може нічого впливати, крім нас самих. Так, ми готуємо школи, ми готуємо бомбосховища. Ми почнемо комбіновану систему навчання з 1 вересня, якщо нам дозволить військова обстановка. Це буде у сертифікованих приміщеннях, які будуть облаштовані там, де можна буде навчати наших дітей, якщо буде бажання у батьків цих дітей. Це не буде примусове навчання. Ми облаштуємо такі приміщення, які будуть згідно з вимогами щодо безпечного знаходження там дітей», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 1 вересня навчання буде за комбінованою системою, якщо це дозволить військова обстановка у місті.".