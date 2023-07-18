Live
  • Вторник 18.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак

Общество 15:57   18.07.2023
Виктория Яковенко
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак

В Харькове с 1 сентября обучение будет по комбинированной системе, если это позволит военная обстановка в городе.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Несмотря на обстрелы на наши планы, не может ничего влиять, кроме нас самих. Да, мы готовим школы, мы готовим бомбоубежища. Мы начнем комбинированную систему обучения с 1 сентября, если позволит военная обстановка. Это будет в сертифицированных помещениях, которые будут оборудованы там, где можно будет учить наших детей, если будет желание у родителей этих детей. Это не будет принудительная учеба. Мы обустроим такие помещения, которые будут в соответствии с требованиями безопасного нахождения там детей», — отметил мэр.

Читайте также: Харьковский вуз готовится к офлайн-обучению: обустраивают укрытия (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
17.07.2023
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей
18.07.2023
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
18.07.2023
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
18.07.2023
На Купянское направление армия РФ подтягивает людей и технику — Маляр
На Купянское направление армия РФ подтягивает людей и технику — Маляр
18.07.2023
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
17.07.2023

Новости по теме:

16:44
Шестую автомастерскую на колесах для ВСУ сделали инженеры из Харькова (видео)
16:20
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
15:57
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
15:34
Терехов: Во время атаки на Харьков в воскресенье силы ПВО сбили две ракеты РФ
14:05
Кредитные обязательства по Центральному парку Харьков выкупил – Терехов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 1 сентября обучение будет по комбинированной системе, если это позволит военная обстановка в городе.".