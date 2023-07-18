Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак

В Харькове с 1 сентября обучение будет по комбинированной системе, если это позволит военная обстановка в городе.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Несмотря на обстрелы на наши планы, не может ничего влиять, кроме нас самих. Да, мы готовим школы, мы готовим бомбоубежища. Мы начнем комбинированную систему обучения с 1 сентября, если позволит военная обстановка. Это будет в сертифицированных помещениях, которые будут оборудованы там, где можно будет учить наших детей, если будет желание у родителей этих детей. Это не будет принудительная учеба. Мы обустроим такие помещения, которые будут в соответствии с требованиями безопасного нахождения там детей», — отметил мэр.