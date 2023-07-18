Харьковский вуз готовится к офлайн-обучению: обустраивают укрытия (фото)
Харьковский национальный медицинский университет готовит укрытие, чтобы студенты могли продолжать обучение во время воздушной тревоги.
Как рассказали в университете, таких укрытий на территории вуза оборудуют несколько. Они будут находиться в подвальном помещении учебных корпусов.
«Укрытия предполагают наличие выхода для эвакуации, оснащены питьевой водой, кулерами, туалетными комнатами и т.п. Кроме того, оборудованы классные комнаты для студентов, чтобы иметь возможность продолжить практические занятия даже во время тревоги», — отметили в университете.
В вузе тщательно готовятся, чтобы с 1 сентября студенты могли выйти на офлайн-обучение. При этом в университете подчеркнули, что окончательное решение об онлайн- или офлайн-обучении университеты будут приниматься в конце августа с учетом соответствующей военной ситуации и наличии укрытий, отвечающих всем требованиям.
Напомним, ранее Совет обороны Харьковской области принял решение о возможности возобновить офлайн обучение в школах, детсадах и вузах региона. При этом в ХОВА настаивают: это возможно только в том случае, если в учебных заведениях есть укрытия, оборудованные согласно государственным нормам.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 12:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный медицинский университет готовит укрытие, чтобы студенты могли продолжать обучение во время воздушной тревоги.".