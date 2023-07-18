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Харківський виш готується до офлайн-навчання: облаштовують укриття (фото)

Суспільство 12:59   18.07.2023
Вікторія Яковенко
Харківський виш готується до офлайн-навчання: облаштовують укриття (фото) Фото: ХНМУ

Харківський національний медичний університет готує укриття, щоб студенти могли продовжувати навчання під час повітряної тривоги.

Як розповіли в університеті, таких укриттів на території вишу обладнають декілька. Вони знаходитимуться у підвальному приміщенні навчальних корпусів.

«Сховища припускають наявність виходу для евакуації, оснащення питною водою, кулерами, туалетними кімнатами тощо. Крім того, оборудуються класні кімнати для студентів, щоб мати можливість продовжити практичні заняття навіть під час тривоги», – зазначили в університеті.

Виш ретельно готується, щоб з 1 вересня студенти могли вийти на офлайн-навчання. При цьому в університеті наголосили, що остаточне рішення про онлайн- чи офлайн-навчання університети ухвалюватимуть наприкінці серпня з урахуванням відповідної воєнної ситуації та наявності укриттів, що відповідають усім вимогам.

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Фото: ХНМУ

Нагадаємо, раніше Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про можливість відновити офлайн навчання у школах, дитсадках та вузах регіону. При цьому в ХОВА наполягають: це можливе лише в тому випадку, якщо в навчальних закладах є укриття, обладнані згідно з державними нормами.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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