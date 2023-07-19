Офлайн на Харьковщине готовятся ввести в трех районах, о Харькове — ни слова

В Госпродпотребслужбе сообщили, в каких частях области планируют возобновить обучение в школах офлайн и какие требования им предстоит выполнить.

«По предварительным данным районных управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, с 01 сентября 2023 года по очной форме обучения планируется функционирование учебных заведений в Красноградском, Богодуховском, Лозовском районах», — проинформировала 19 июля пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

При этом специалисты отметили, что не во всех школах, которые уже настроились усадить детей за парты, сейчас есть укрытия.

«В большинстве учебных заведений оборудованы простейшие укрытия или планируется использовать укрытия, расположенные от учебного заведения на расстоянии 30-50 м», — отметили инспекторы.

В ГУ Госпродпотребслужбы инициировали вопрос включения своих инспекторов в состав комиссий, которые будут проверять готовность школ к учебному году в военное время. Сейчас комиссии, которые займутся оценкой условий в учебных заведениях, уже создали в двух громадах — Краснокутской и Коломакской.

Также в Госпродпотребслужбе привели солидный список условий, которым должны соответствовать школы. Чтобы работать офлайн, им, в частности, необходимо:

🔹 решить вопрос обустройства укрытий в соответствии с требованиями «Рекомендаций по организации укрытия в объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты персонала и детей (учащихся, студентов) учебных заведений», утвержденных письмом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям от 14.06.2022 №03-1870/ 162-2. Особое внимание уделять вопросам обеспечения питьевой водой гарантированного качества, надлежащего водоотвода, организации питания, устройства вентиляции, освещения и др.;

🔹 проводить лабораторные исследования, предусмотренные Санитарным регламентом для учреждений общего среднего образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения от 25.09.2020 №2205, Санитарным регламентом для дошкольных учебных заведений, утвержденным приказом Министерства здравоохранения от 24.03.2016 раза в год, в частности, питьевой воды, уровней освещения, показателей микроклимата, состояния загрязнения песка и т.п.;

🔹 в случае получения нестандартных результатов лабораторных и инструментальных исследований провести необходимые меры по устранению нарушений.

Полный список требований выглядит так