Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)
Для обучения планируют использовать переходы метрополитена, где установят перегородки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Видео его заявления опубликовало коммунальное СМИ «Харьков: новости» в своем telegram-канале.
«Я дал поручение, сейчас работаем над этим, чтобы комбинированную систему обучения делать так. Там где это возможно, – это метрополитен. Там есть все для того, чтобы там наши дети находились в безопасности. Как это сделать? Пойдем на некоторые неудобства, что касается переходов метрополитена, будем такие перегородки ставить и так далее», — сказал Терехов.
Больше всего мэра беспокоит обучение первоклассников. Уже не первый раз Терехов говорит о том, что учить их онлайн практически невозможно.
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«Что касается первоклассников – это катастрофа. Ибо никто их не научит писать, не поставит руку, как говорится, и ничего не будет. И самое главное: дети не становятся социальными. И мы будем иметь проблемы и трудности в их будущем», — считает мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для обучения планируют использовать переходы метрополитена, где установят перегородки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов".