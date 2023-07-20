Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)

Для обучения планируют использовать переходы метрополитена, где установят перегородки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Видео его заявления опубликовало коммунальное СМИ «Харьков: новости» в своем telegram-канале.

«Я дал поручение, сейчас работаем над этим, чтобы комбинированную систему обучения делать так. Там где это возможно, – это метрополитен. Там есть все для того, чтобы там наши дети находились в безопасности. Как это сделать? Пойдем на некоторые неудобства, что касается переходов метрополитена, будем такие перегородки ставить и так далее», — сказал Терехов.

Больше всего мэра беспокоит обучение первоклассников. Уже не первый раз Терехов говорит о том, что учить их онлайн практически невозможно.

«Что касается первоклассников – это катастрофа. Ибо никто их не научит писать, не поставит руку, как говорится, и ничего не будет. И самое главное: дети не становятся социальными. И мы будем иметь проблемы и трудности в их будущем», — считает мэр Харькова.