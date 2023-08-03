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Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой

Общество 10:32   03.08.2023
Оксана Горун
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой Фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о подготовке к отопительному сезону в городе.

«Мы прошли самый трудный отопительный сезон за историю Харькова. И хочу сказать, что мы начали подготовку к следующему зимнему сезону уже на второй день после завершения предыдущего отопительного сезона. Очень многое нам нужно сделать. Мы работаем практически круглосуточно», — сказал Терехов.

Он отметил, что за межотопительный период в Харькове планируют переложить 220 км магистральных трубопроводов. А также готовят 31 модульную котельную.

«Это позволит проходить отопительный сезон, несмотря на все вызовы, стабильно. Это местные котельные, которые будут расположены во всех районах Харькова», — пояснил Терехов.

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Он акцентировал внимание на подготовке к включению тепла Северной Салтовки — района, который больше всего разбили обстрелами россияне.

«Подготавливаем индивидуальные тепловые пункты. Кроме этого, работаем над внутридомовыми системами и сетями. И уже готовность у нас где-то 62-63% от запланированного», — сообщил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о подготовке к отопительному сезону в городе".