Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о подготовке к отопительному сезону в городе.

«Мы прошли самый трудный отопительный сезон за историю Харькова. И хочу сказать, что мы начали подготовку к следующему зимнему сезону уже на второй день после завершения предыдущего отопительного сезона. Очень многое нам нужно сделать. Мы работаем практически круглосуточно», — сказал Терехов.

Он отметил, что за межотопительный период в Харькове планируют переложить 220 км магистральных трубопроводов. А также готовят 31 модульную котельную.

«Это позволит проходить отопительный сезон, несмотря на все вызовы, стабильно. Это местные котельные, которые будут расположены во всех районах Харькова», — пояснил Терехов.

Он акцентировал внимание на подготовке к включению тепла Северной Салтовки — района, который больше всего разбили обстрелами россияне.

«Подготавливаем индивидуальные тепловые пункты. Кроме этого, работаем над внутридомовыми системами и сетями. И уже готовность у нас где-то 62-63% от запланированного», — сообщил мэр Харькова.