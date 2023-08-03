В Харькове меняют магистраль, подающую тепло на Старую Салтовку (фото)
Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» меняют 700 м тепловой магистрали в переулке Искринском в Салтовском районе.
Вместо старой металлической трубы, которая прослужила более 50 лет, там укладывают современную, предварительно изолированную, диаметром 500 мм, что позволит значительно сократить теплопотери, пишет пресс-служба горсовета.
Начальник Салтовского филиала Антон Ищенко отметил, что эта магистраль подает тепло на так называемую Старую Салтовку — примерно на 120 объектов. Плановые работы планируют завершить до 1 сентября.
В ХТС сообщили, что всего в Салтовском районе — около 400 км внутриквартальных и магистральных теплосетей. В этом году запланировано 33 перекладки труб общей протяженностью 14 км, и 70% работ уже выполнено. Также в планах — реконструировать пять тепловых пунктов и три котельных. Кроме того, 860 из 1100 жилых домов уже подготовили к новому отопительному сезону.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» меняют 700 м тепловой магистрали в переулке Искринском в Салтовском районе.".