В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
В Харькове после проверки сметы на ремонт внутридомовых сетей отопления сэкономили 22 млн грн.
Экспертизу проводила «Централизованная закупочная организация Харьковского горсовета», сообщил мэр города Игорь Терехов.
«На сэкономленные деньги удастся организовать замену сетей еще в 120 жилых домах харьковчан в дополнение к тем 300, где работы уже выполнены», – отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после проверки сметы на ремонт внутридомовых сетей отопления сэкономили 22 млн грн.".