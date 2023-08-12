Live
  • Сб 12.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги

Общество 17:01   12.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги

В Харькове после проверки сметы на ремонт внутридомовых сетей отопления сэкономили 22 млн грн.

Экспертизу проводила «Централизованная закупочная организация Харьковского горсовета», сообщил мэр города Игорь Терехов.

«На сэкономленные деньги удастся организовать замену сетей еще в 120 жилых домах харьковчан в дополнение к тем 300, где работы уже выполнены», – отметил Терехов.

Читайте также: В Харькове меняют магистраль, подающую тепло на Старую Салтовку (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
11.08.2023, 11:00
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
11.08.2023, 19:17
Где сегодня атаковал враг на Купянском направлении, рассказали в Генштабе
Где сегодня атаковал враг на Купянском направлении, рассказали в Генштабе
11.08.2023, 19:30
Поехала гулять с парнем и не вернулась: на Харьковщине искали подростка
Поехала гулять с парнем и не вернулась: на Харьковщине искали подростка
12.08.2023, 11:13
Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы
Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы
12.08.2023, 14:51
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
12.08.2023, 17:01

Новости по теме:

14:51
Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы
13:42
В центре Харькова убрали очередную советскую мемориальную доску
09:32
«Окопные глаза» для ВСУ в Харькове делают по секретной технологии (сюжет)
22:14
Оправдание отменено: экс-главу харьковского КП Аббасова отправили в тюрьму
21:22
В 2023-м на почетных харьковчан может уйти 35 млн грн из бюджета. Список

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 17:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после проверки сметы на ремонт внутридомовых сетей отопления сэкономили 22 млн грн.".