На проспекте Петра Григоренко меняют тепломагистраль
Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» выполняют замену более 2 км магистрали диаметром 630 мм на пр. Петра Григоренко.
По словам начальника Слободского филиала КП «ХТС» Станислава Заболоцкого, старый трубопровод был введен в эксплуатацию в 1966 году. С тех пор магистраль износилась, о чем сигнализировали внезапные дефекты — за последние несколько лет их было более 20-ти.
«Общая протяженность канала — 1,1 тыс. м. Все подготовительные работы выполнены, старые трубы демонтированы, продолжается монтаж новой магистрали. До начала отопительного сезона она будет готова», — отметил начальник филиала.
Также он сообщил, что этот участок трубопровода обеспечивает подачу тепла в 248 жилых домов, 14 ведомств, а также в детские сады, школы и больницы.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» выполняют замену более 2 км магистрали диаметром 630 мм на пр. Петра Григоренко.".