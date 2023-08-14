На проспекте Петра Григоренко меняют тепломагистраль

Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» выполняют замену более 2 км магистрали диаметром 630 мм на пр. Петра Григоренко.

По словам начальника Слободского филиала КП «ХТС» Станислава Заболоцкого, старый трубопровод был введен в эксплуатацию в 1966 году. С тех пор магистраль износилась, о чем сигнализировали внезапные дефекты — за последние несколько лет их было более 20-ти.

«Общая протяженность канала — 1,1 тыс. м. Все подготовительные работы выполнены, старые трубы демонтированы, продолжается монтаж новой магистрали. До начала отопительного сезона она будет готова», — отметил начальник филиала.

Также он сообщил, что этот участок трубопровода обеспечивает подачу тепла в 248 жилых домов, 14 ведомств, а также в детские сады, школы и больницы.