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Будут судить подрядчика, который нажился на ремонте лицея на Харьковщине

Происшествия 17:28   15.08.2023
Оксана Якушко
Будут судить подрядчика, который нажился на ремонте лицея на Харьковщине

Владелец ООО получил деньги за ремонт лицея, которого не было, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В сентябре 2020 года строительная компания, предложив наименьшую цену, выиграла тендер на проведение капитального ремонта одного из лицеев, расположенных на территории бывшего Кегичевского района (ныне Красноградский район).

Между Кегичевской райадминистрацией и предприятием-подрядчиком заключили соответствующий договор. Однако директор ООО-подрядчика, зная, что работы сделаны не полностью, внес ложные сведения в акт выполненных работ, и включив в официальный документ ремонт, которого не было.

На основании этого акта на счет подрядчика перечислили почти 150 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесли ущерб местному бюджету.

Красноградская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинения в отношении директора ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и составления и выдачи заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Дело рассмотрят в Кегичевском районном суде Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 17:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владелец ООО получил деньги за ремонт лицея, которого не было, сообщила Харьковская областная прокуратура.".