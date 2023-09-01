На ремонте харьковской школы разбазарили бюджетные деньги — дело в суде

В Харькове будут судить предпринимателя, который незаконно «заработал» на ремонте школы в Индустриальном районе.

Договор о капитальном ремонте школы управление образования администрации Индустриального района и ФЛП заключили в 2021 году, сообщает Харьковская облпрокуратура.

«Предприниматель, зная, что работы выполнены не в полном объеме и не соответствуют условиям договора, организовал внесение в акты выполненных работ ложных сведений. Подписав документ, в котором содержались завышенные данные по объемам выполненных работ, предприниматель подал его в орган местного самоуправления», — отмечают в ведомстве.

На основании этого документа на счет предпринимателя было перечислено около 200 тысяч гривен из городского бюджета.

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).