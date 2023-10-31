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На Харьковщине подрядчик нажился на строительстве спортплощадок: подробности

Общество 15:28   31.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине подрядчик нажился на строительстве спортплощадок: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить директора предприятия-подрядчика, который недосыпал щебень и использовал плохой материал при строительстве спортплощадок.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2017 году компания взяла на себя обязательства по строительству спортивных площадок с искусственным покрытием в нескольких селах на территории Кегичевской ОТГ.

«При этом директор ООО-подрядчика, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, внес заведомо ложные сведения в официальные документы, завысив объемы и стоимость выполненных работ. На основании актов выполненных работ, предоставленных обвиняемым, на счет недобросовестного подрядчика излишне перечислено почти 300 тысяч гривен бюджетных средств», — отметили правоохранители.

Согласно выводу экспертизы, толщина прослоек щебня и гравия почти в полтора раза меньше, чем предполагалось. А для покрытия площадок подрядчик использовал гетекстиль худшего качества, чем планировалось.

Предпринимателя будут судить по фактам незаконного завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного повторно, и служебного подлога (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить директора предприятия-подрядчика, который недосыпал щебень и использовал плохой материал при строительстве спортплощадок.".