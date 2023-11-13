Житель Харківщини під час застілля ледь не вбив чоловіка: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині застілля ледь не закінчилося вбивством. 49-річний нападник під час конфлікту вдарив чоловіка ножем у шию.
Про інцидент правоохоронцям повідомила мешканка села Клинове Красноградського району 11 листопада близько 19:00, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
52-річного постраждалого шпиталізували, додали поліцейські.
Нападника затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 15:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині застілля ледь не закінчилося вбивством. 49-річний нападник під час конфлікту вдарив чоловіка ножем у шию.".