Житель Харківщини під час застілля ледь не вбив чоловіка: подробиці

На Харківщині застілля ледь не закінчилося вбивством. 49-річний нападник під час конфлікту вдарив чоловіка ножем у шию.

Про інцидент правоохоронцям повідомила мешканка села Клинове Красноградського району 11 листопада близько 19:00, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

52-річного постраждалого шпиталізували, додали поліцейські.

Нападника затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.