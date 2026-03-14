У Немишлянському районі чоловік ледь не зарізав хлопця

44-річний чоловік може вирушити до в’язниці на 15 років, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. Його підозрюють у замаху на вбивство знайомого.

За версією слідства, 10 березня у Немишлянському районі Харкова між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 44-річний чоловік кілька разів ударив свого 22-річного опонента ножем. Після чого потерпілого відвезли до лікарні.

“Правоохоронці затримали 40-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу Україн“, – зазначили у поліції.

І додали, що тепер підозрюваному загрожує 15 років ув’язнення.