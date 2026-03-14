У Немишлянському районі чоловік ледь не зарізав хлопця

Події 15:15   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
44-річний чоловік може вирушити до в’язниці на 15 років, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. Його підозрюють у замаху на вбивство знайомого. 

За версією слідства, 10 березня у Немишлянському районі Харкова між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 44-річний чоловік кілька разів ударив свого 22-річного опонента ножем. Після чого потерпілого відвезли до лікарні.

Правоохоронці затримали 40-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу Україн“, – зазначили у поліції.

І додали, що тепер підозрюваному загрожує 15 років ув’язнення.

Читайте також: Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це не все

“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
14.03.2026, 11:14
Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все
Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все
14.03.2026, 14:02
РФ залишила 3500 жителів Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
РФ залишила 3500 жителів Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
14.03.2026, 10:18
Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики
Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики
14.03.2026, 12:47
Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів
Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів
14.03.2026, 09:50

Новини за темою:

13.03.2026
У Харкові п’яний водій, врізавшись у електроопору, визнав, що випив
12.03.2026
Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти
21.02.2026
У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
16.02.2026
У Харкові співмешканці нетипово провели День закоханих: що сталося
11.02.2026
Шахраї вкрали з карти військового ЗСУ мільйон гривень – як їм це вдалося


