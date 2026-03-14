Live

В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня

Происшествия 15:15   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня

44-летний мужчина может отправиться в тюрьму на 15 лет, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Его подозревают в покушении на убийство знакомого. 

По версии следствия, 10 марта в Немышлянском районе Харькова между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 44-летний мужчина несколько раз ударил своего 22-летнего оппонента ножом. После чего пострадавшего увезли в больницу.

«Правоохранители задержали 40-летнего нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

И добавили, что теперь подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.

Популярно
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
14.03.2026, 06:00
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
14.03.2026, 12:47
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
14.03.2026, 10:18
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
14.03.2026, 10:28
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
14.03.2026, 11:14
В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня
В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня
14.03.2026, 15:15

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

