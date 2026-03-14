В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня
Фото: патрульная полиция
44-летний мужчина может отправиться в тюрьму на 15 лет, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Его подозревают в покушении на убийство знакомого.
По версии следствия, 10 марта в Немышлянском районе Харькова между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 44-летний мужчина несколько раз ударил своего 22-летнего оппонента ножом. После чего пострадавшего увезли в больницу.
«Правоохранители задержали 40-летнего нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.
И добавили, что теперь подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 15:15;