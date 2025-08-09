В Харькове парочка, угрожая ножом, отобрала сумку у женщины — полиция

В Харькове посреди дня произошло ограбление. Подозревают 40-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу.

Пострадала 55-летняя харьковчанка. На проспекте Победы на нее напали и, угрожая ножом, отобрали сумку. Заявление об этом поступило в райуправление полиции 6 августа в 16:30.

«На место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа подразделения. Потерпевшая описала злоумышленников и добавила, что в сумке были деньги в сумме около 4 тысяч гривен», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

9 августа полицейские сообщили: вероятных грабителей разоблачили. Это 40-летний харьковчанин и «его 27-летняя спутница». Парочке сообщили о подозрении в разбое.