В Харькове ограбили 80-летнюю женщину: обидчик предложил ей помощь
В Харькове произошло ограбление — прямо на улице. Подозревают 22-летнего мужчину.
«Нарушитель увидел пожилую женщину, которая держала в руках полиэтиленовый пакет и предложил 80-летний потерпевшей помочь провести ее в магазин. После чего мужчина выхватил из рук потерпевшей пакет, в котором находился кошелек, мобильный телефон и банковская карта. Затем – скрылся с места происшествия в неизвестном направлении», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Происшествие случилось в Новобаварском районе. Подозреваемого оперативно поймали. Оказалось, что 22-летнего мужчину уже раньше судили за корыстные преступления. Теперь за пакет с кошельком и мобильным он может сесть в тюрьму на десять лет. Пока же фигуранта отправили в СИЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ограбление, полиция;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 16:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло ограбление — прямо на улице. Подозревают 22-летнего мужчину".