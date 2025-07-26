В Харькове ограбили 80-летнюю женщину: обидчик предложил ей помощь

В Харькове произошло ограбление — прямо на улице. Подозревают 22-летнего мужчину.

«Нарушитель увидел пожилую женщину, которая держала в руках полиэтиленовый пакет и предложил 80-летний потерпевшей помочь провести ее в магазин. После чего мужчина выхватил из рук потерпевшей пакет, в котором находился кошелек, мобильный телефон и банковская карта. Затем – скрылся с места происшествия в неизвестном направлении», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие случилось в Новобаварском районе. Подозреваемого оперативно поймали. Оказалось, что 22-летнего мужчину уже раньше судили за корыстные преступления. Теперь за пакет с кошельком и мобильным он может сесть в тюрьму на десять лет. Пока же фигуранта отправили в СИЗО.