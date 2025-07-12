Будут судить 71-летнего за ограбление и убийство женщины в пункте обмена валют

Перед судом за убийство и грабеж на рынке «Барабашово» предстанет 71-летний мужчина, передают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, события произошли 21 апреля 2025 года около 10:40. Тогда фигурант приехал на рынок, взяв газовый баллончик и нож.

«Мужчина подошел к торговому павильону, где находилась 52-летняя женщина, которая осуществляла деятельность, в том числе по обмену валют. Зайдя внутрь, фигурант распылил слезоточивое вещество потерпевшей в лицо, пытаясь преодолеть возможное сопротивление. Он нанес женщине по меньшей мере 21 удар ножом, в частности в область лица и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник завладел денежными средствами на общую сумму 77 280 гривен», – рассказали правоохранители.

Вскоре мужчину задержали и поместили в СИЗО без права внесения залога. Обвиняемого будут судить в Киевском суда Харькова, если его вину докажет – он может получить пожизненное наказание.