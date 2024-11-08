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Воїн назвав найгарячішу точку на Харківському напрямку: що там відбувається

Суспільство 13:33   08.11.2024
Вікторія Яковенко
Воїн назвав найгарячішу точку на Харківському напрямку: що там відбувається скриншот

Тактика супротивника за останній період на Харківському напрямку залишається незмінною. Зокрема, ворог зосередився на тому, щоб зберегти свою присутність та готувати можливий плацдарм для подальшого просування, розповів в етері нацмарафону офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк.

«Зараз найбільш гаряча точка Харківського напрямку – Вовчанськ. Попри те, що місто повністю зруйноване, не залишилося жодного вцілілого будинку, противник не полишає спроб штурмами брати це місто. По декілька штурмів на день відбувається з залученням прикриття від артилерії, БпЛА, авіації. Навіщо їм це місто, мені не дуже зрозуміло. Проте противник втрачає там дуже багато особового складу, очевидно, що є якась політична мета, політичний наказ, взяти це місто до певної дати», – сказав військовий.

На інших відтинках Харківського напрямку противник намагається не допустити того, щоб українські війська мали можливість контратакувати, продовжив Черняк. Зокрема ворог встановлює мінні загородження.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактика супротивника за останній період на Харківському напрямку залишається незмінною. ".