Воїн назвав найгарячішу точку на Харківському напрямку: що там відбувається
Тактика супротивника за останній період на Харківському напрямку залишається незмінною. Зокрема, ворог зосередився на тому, щоб зберегти свою присутність та готувати можливий плацдарм для подальшого просування, розповів в етері нацмарафону офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк.
«Зараз найбільш гаряча точка Харківського напрямку – Вовчанськ. Попри те, що місто повністю зруйноване, не залишилося жодного вцілілого будинку, противник не полишає спроб штурмами брати це місто. По декілька штурмів на день відбувається з залученням прикриття від артилерії, БпЛА, авіації. Навіщо їм це місто, мені не дуже зрозуміло. Проте противник втрачає там дуже багато особового складу, очевидно, що є якась політична мета, політичний наказ, взяти це місто до певної дати», – сказав військовий.
На інших відтинках Харківського напрямку противник намагається не допустити того, щоб українські війська мали можливість контратакувати, продовжив Черняк. Зокрема ворог встановлює мінні загородження.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, воин, горячая, направлення, точка, харьковское, черняк;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактика супротивника за останній період на Харківському напрямку залишається незмінною. ".