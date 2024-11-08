ОТУВ “Харків”: за добу ворог втратив 57 військових та 30 одиниць озброєння

Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, констатують в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби, в районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, відбулося три ворожих штурми позицій наших захисників. російські окупанти завдали 9 авіаударів із використанням 16 КАБів та 16 НАР, а також 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 370 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили в ОТУВ “Харків”.

За даними українських захисників, за добу ворог втратив 57 військових: 10 убитих, 46 поранених, один полонений. Також СОУ знищили 30 одиниць озброєння та спецтехніки ворога: артсистему, чотири авто, 24 БПЛА, а також – 51 укриття.