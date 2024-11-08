ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, констатируют в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, состоялось три вражеских штурма позиций наших защитников. Российские оккупанты нанесли 9 авиаударов с использованием 16 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Совершили 370 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, за сутки враг потерял 57 военных: 10 убитых, 46 раненых, один пленный. Также СОУ уничтожили 30 единиц вооружения и спецтехники врага: артсистему, четыре авто, 24 БПЛА, а также – 51 укрытие.