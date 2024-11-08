ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения
Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, констатируют в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, состоялось три вражеских штурма позиций наших защитников. Российские оккупанты нанесли 9 авиаударов с использованием 16 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Совершили 370 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ОТГВ «Харьков».
По данным украинских защитников, за сутки враг потерял 57 военных: 10 убитых, 46 раненых, один пленный. Также СОУ уничтожили 30 единиц вооружения и спецтехники врага: артсистему, четыре авто, 24 БПЛА, а также – 51 укрытие.
Читайте также: За сутки на Харьковщине было 15 атак РФ, враг сбрасывал авиабомбы – Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, удары, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, констатируют в ОТГВ «Харьков».".