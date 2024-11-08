Live
  • Пт 08.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения

Украина 11:16   08.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, констатируют в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, состоялось три вражеских штурма позиций наших защитников. Российские оккупанты нанесли 9 авиаударов с использованием 16 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Совершили 370 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, за сутки враг потерял 57 военных: 10 убитых, 46 раненых, один пленный. Также СОУ уничтожили 30 единиц вооружения и спецтехники врага: артсистему, четыре авто, 24 БПЛА, а также – 51 укрытие.

Читайте также: За сутки на Харьковщине было 15 атак РФ, враг сбрасывал авиабомбы – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 8.11: КАБы по Харькову, опять пострадал Госпром
Новости Харькова – главное за 8.11: КАБы по Харькову, опять пострадал Госпром
08.11.2024, 12:23
Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке
Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке
08.11.2024, 06:59
В Харькове готовятся уволить начальника ГУНП – источник
В Харькове готовятся уволить начальника ГУНП – источник
08.11.2024, 10:51
Сегодня 8 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 ноября: какой праздник и день в истории
08.11.2024, 06:00
Кто будет платить в два раза больше за «игнор» повестки – рассказали в ТЦК
Кто будет платить в два раза больше за «игнор» повестки – рассказали в ТЦК
08.11.2024, 11:52
В Харькове выросли цены на овощи. Огурцы от 100 грн за килограмм – мэрия
В Харькове выросли цены на овощи. Огурцы от 100 грн за килограмм – мэрия
08.11.2024, 12:38

Новости по теме:

11:08
ОТГВ «Харьков»: 50 единиц техники и 96 военных потеряли ВС РФ за сутки
12:35
Атаки возле Волчанска, 11 авиаударов и 318 обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках
10:59
ОТГВ «Харьков»: ситуация в области сложная, 205 раз ударила РФ по позициям ВСУ
11:25
296 раз обстреляли оккупанты позиции ВСУ на севере области – ОТГВ «Харьков»
10:33
За сутки на севере Харьковщины ВС РФ лишились 155 военных – ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, констатируют в ОТГВ «Харьков».".