За сутки на Харьковщине было 15 атак РФ, враг сбрасывал авиабомбы – Генштаб

О наступлении оккупантов на Харьковском и Купянском направлении, а также – вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины за сутки ВСУ отбили три штурма россиян. Оккупанты пытались наступать в районе Волчанска.

«На Купянском направлении зафиксировано 12 атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань, Охримовку, Волчанск и Высокую Яругу.

Потери врага на данный момент таковы: