За сутки на Харьковщине было 15 атак РФ, враг сбрасывал авиабомбы – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О наступлении оккупантов на Харьковском и Купянском направлении, а также – вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины за сутки ВСУ отбили три штурма россиян. Оккупанты пытались наступать в районе Волчанска.
«На Купянском направлении зафиксировано 12 атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой», – написали в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань, Охримовку, Волчанск и Высокую Яругу.
Потери врага на данный момент таковы:
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О наступлении оккупантов на Харьковском и Купянском направлении, а также – вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.".