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За сутки на Харьковщине было 15 атак РФ, враг сбрасывал авиабомбы – Генштаб

08:29   08.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине было 15 атак РФ, враг сбрасывал авиабомбы – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О наступлении оккупантов на Харьковском и Купянском направлении, а также – вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины за сутки ВСУ отбили три штурма россиян. Оккупанты пытались наступать в районе Волчанска.

«На Купянском направлении зафиксировано 12 атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань, Охримовку, Волчанск и Высокую Яругу.

Потери врага на данный момент таковы:

Читайте также: На севере области СОУ стали запускать столько же дронов, как и на Купянщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О наступлении оккупантов на Харьковском и Купянском направлении, а также – вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.".