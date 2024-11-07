На севере области СОУ стали запускать столько же дронов, как и на Купянщине
Ситуация на севере Харьковщины направлении остается стабильно тяжелой, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
Силы обороны сдерживают наступление россиян на севере Харьковщины, однако на это приходится выделять больше оружия, отметил командир батальона.
«Количество дронов, которые мы применяем на Купянщине, равняется тому количеству дронов, которые мы применяем на отрезке Глубокого. Они равнозначны. Просто на отрезке Глубокого удается по тому количеству сил и средств противника и работе слаженной остановить врага и не дать ему возможность достичь никаких тактических спехов, на Купянщине врага гораздо больше. И дронов нужно гораздо больше, но можем применить то, что можем», – отметил Федоренко.
На данный момент на Купянщине уже не осталось безопасных участков для гражданских – россияне постоянно бьют по громаде авиабомбами. Поэтому украинские защитники призывают людей, как можно скорее эвакуироваться в безопасные населенные пункты.
«Я прошу родных и близких тех, чьи родственники находятся сейчас в Купянске, все же переговорить и уговорить их все же уехать. Это очень важно, потому что мы можем эффективно противостоять, пока живы. Противник, к сожалению, своими авиабомбами практически стирает левобережную Купянщину до фундамента. И так же работает по правому берегу, уничтожая инфраструктуру, забрасывая КАБы по жилым домам», — сказал Федоренко.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ахиллес, обстрелы, федоренко, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере Харьковщины направлении остается стабильно тяжелой, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".