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Похолодание помогает россиянам наступать на Купянщине – Коваленко

Украина 08:11   07.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Похолодание помогает россиянам наступать на Купянщине – Коваленко

 Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что нынешние погодные условия играют на руку оккупантам.

«Российские оккупационные войска особенно используют погодные условия, чтобы фактически от Серебрянского лесничества и до Купянска пытаться расширить зону своего контроля. Соответственно, они расширили на Купянском направлении в районе Колесниковки и Кругляковки зону контроля, серую зону. Они так же, как и было ожидаемо, пытаются по состоянию на сейчас формировать фланги и они будут продолжать их формировать. Как на север, так и на юг. Впоследствии, я уверен, они закроют у Берестова карман. Сейчас им мешает такое выступ, потом – постепенно будут двигаться по направлению к Боровой на юг, формируя шаг за шагом фланги. Аналогично движение будет происходить в направлении на Купянск», – сказал Коваленко.

Он отметил, что у россиян нет дедлайнов по продвижению и оккупации Купянщины. Стоит лишь одна задача – захватить как можно больше населенных пунктов. Ввиду этого ВСУ должны измотать россиян, чтобы затормозить наступление и удержать наши земли.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что нынешние погодные условия играют на руку оккупантам.".