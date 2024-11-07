Похолодание помогает россиянам наступать на Купянщине – Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что нынешние погодные условия играют на руку оккупантам.
«Российские оккупационные войска особенно используют погодные условия, чтобы фактически от Серебрянского лесничества и до Купянска пытаться расширить зону своего контроля. Соответственно, они расширили на Купянском направлении в районе Колесниковки и Кругляковки зону контроля, серую зону. Они так же, как и было ожидаемо, пытаются по состоянию на сейчас формировать фланги и они будут продолжать их формировать. Как на север, так и на юг. Впоследствии, я уверен, они закроют у Берестова карман. Сейчас им мешает такое выступ, потом – постепенно будут двигаться по направлению к Боровой на юг, формируя шаг за шагом фланги. Аналогично движение будет происходить в направлении на Купянск», – сказал Коваленко.
Он отметил, что у россиян нет дедлайнов по продвижению и оккупации Купянщины. Стоит лишь одна задача – захватить как можно больше населенных пунктов. Ввиду этого ВСУ должны измотать россиян, чтобы затормозить наступление и удержать наши земли.
Видео: Oboz.ua
Читайте также: ISW: на севере Харьковщины россияне начали копить силы и боеприпасы к зиме
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: коваленко, наступ, наступление, обозреватель, рф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Похолодание помогает россиянам наступать на Купянщине – Коваленко»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что нынешние погодные условия играют на руку оккупантам.".