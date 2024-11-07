Похолодання допомагає росіянам наступати на Куп’янщині – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що нинішні погодні умови грають на руку окупантам.
“Російські окупаційні війська особливо використовують погодні умови, щоб фактично від серебрянського лісництва і до Куп’янська намагатися розширити зону свого контролю. Відповідно, вони розширили на Куп’янському напрямку в районі Колісниківки та Кругляківки зону контролю, «сіру» зону. Вони так, як і було очікувано, намагаються станом на зараз формувати фланги і вони будуть продовжувати їх формувати. Як на північ, так і на південь. Згодом, я впевнений, вони закриють біля Берестового кишеню. Зараз їм заважає такий собі виступ, потім – поступово будуть рухатися в напрямку до Борової на південь, формуючи крок за кроком фланги. Аналогічно рух буде відбувати в напрямку на Купʼянськ”, – сказав Коваленко.
Він зазначив, що росіяни не мають дедлайнів щодо просування та окупації Куп’янщини. Стоїть лише одне завдання – захопити якнайбільше населених пунктів. Зважаючи на це, ЗСУ мають виснажити росіян, щоб загальмувати наступ і утримати наші землі.
Відео: Oboz.ua
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що нинішні погодні умови грають на руку окупантам.".