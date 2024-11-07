На півночі області СОУ почали запускати стільки ж дронів, як і на Куп’янщині
Ситуація на півночі Харківщини напрямку залишається стабільно важкою, розповів в етері “Суспільне. Студія” командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
Сили оборони стримують наступ росіян на півночі Харківщини, проте на це доводиться виділяти більше зброї, зазначив командир батальйону.
“Кількість дронів, які ми застосовуємо на Купʼянщині дорівнює тій кількості дронів, які ми застосовуємо на відтинку Глибокого. Вони рівнозначні. Просто на відтинку Глибокого вдається по тієї кількості сил і засобів противника і роботі злагодженій зупинити ворога і не дати йому можливість досягти жодних тактичних успіхів, на Купʼянщині ворога значно більше. І дронів потрібно значно більше, але можемо застосувати те, що можемо“, – зазначив Федоренко.
На цей час на Куп’янщині вже не залишилося безпечних ділянок для цивільних – росіяни постійно б’ють по громаді авіабомбами. Тому українські захисники закликають людей якнайшвидше евакуюватися до безпечних населених пунктів.
“Я прошу рідних і близьких тих, чиї родичі знаходяться зараз у Куп’янську, все ж таки переговорити і вмовити їх все ж таки поїхати. Це дуже важливо, тому що ми можемо ефективно протистояти, поки живі. Противник, на жаль, своїми авіабомбами практично стирає лівобережну Куп’янщину до фундаменту. І так само працює по правому берегу, знищуючи інфраструктуру, закидаючи КАБи по житлових будинках”, – сказав Федоренко.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ахиллес, обстріли, федоренко, харківщина;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі Харківщини напрямку залишається стабільно важкою, розповів в етері “Суспільне. Студія” командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.".