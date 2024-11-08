За добу на Харківщині було 15 атак РФ, ворог скидав авіабомби – Генштаб

Про наступ окупантів на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – ворожі обстріли області поінформував зранку Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини за добу ЗСУ відбили три штурми росіян. Окупанти намагалися наступати в районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової“, – написали у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань, Охримівку, Вовчанськ та Високу Яругу.

Втрати ворога на цей час такі: