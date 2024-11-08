За добу на Харківщині було 15 атак РФ, ворог скидав авіабомби – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про наступ окупантів на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – ворожі обстріли області поінформував зранку Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини за добу ЗСУ відбили три штурми росіян. Окупанти намагалися наступати в районі Вовчанська.
“На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової“, – написали у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань, Охримівку, Вовчанськ та Високу Яругу.
Втрати ворога на цей час такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наступ окупантів на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – ворожі обстріли області поінформував зранку Генштаб ЗСУ.".