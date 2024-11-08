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За добу на Харківщині було 15 атак РФ, ворог скидав авіабомби – Генштаб

08:29   08.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині було 15 атак РФ, ворог скидав авіабомби – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Про наступ окупантів на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – ворожі обстріли області поінформував зранку Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини за добу ЗСУ відбили три штурми росіян. Окупанти намагалися наступати в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової“, – написали у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань, Охримівку, Вовчанськ та Високу Яругу.

Втрати ворога на цей час такі:

Читайте також: На півночі області СОУ почали запускати стільки ж дронів, як і на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наступ окупантів на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – ворожі обстріли області поінформував зранку Генштаб ЗСУ.".