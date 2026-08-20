СОУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине: анализ ISW

Украинские защитники недавно имели успех возле Белого Колодца на севере Харьковской области. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные видеозаписи.

При этом, российские военные блогеры 19 августа заявили, что оккупанты продвинулись к востоку от Казачьей Лопани и северо-западнее нее, а также восточнее Высокой Яруги, добавили аналитики.

Кроме этого, говорят в ISW, украинские воины недавно сорвали попытку поднять российский флаг по направлению к Волчанску.

«ГПСУ сообщила 18 августа, что украинские силы атаковали российских военнослужащих, пытавшихся поднять флаг в направлении Волчанска. Российские попытки поднятия флага являются частью усилий Кремля по ведению когнитивной войны, направленной на создание ошибочного впечатления российских достижений», — подчеркнули аналитики.

Однако, по данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении.

«Источник, сообщавший о действиях российской Западно-центральной группировки сил, 19 августа заявил, что российские штурмовые отряды захватили восточную часть Ковшаровки. Российский военный блогер 18 и 19 августа заявил, что российские войска продвинулись к востоку от Малой Шапковки, к северу и югу от Радьковки и к северо-западной части Купянска», — рассказали аналитики.